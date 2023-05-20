إنطلاق الإمتحانات الخطية للترفع إلى الجدول العام في نقابة محامي طرابلس

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إنطلقت صباح اليوم إمتحانات الترفع إلى الجدول العام في نقابة المحامين في طرابلس، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: منير الحسيني، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال أيوب، جمال اشراقية، مدير مركز التدرج والتدريب في النقابة طوني تاجر، واعضاء الهيئة الإدارية للمركز جورج احمر وزهرة الجسر، رئيسة الديوان رنا الشهال وموظفي النقابة، وذلك في قاعة ورش العمل في النقابة.وسلمت المسابقات مغلقة قبيل البدء بالإمتحان مباشرة الى أمين سر المجلس منير الحسيني، حيث تم فتحها وتوقيعها. وألقى تاجر كلمة تمنى فيها للممتحنين بإسم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس كل النجاح والتوفيق، كما تمنى عليهم التزام الهدوء والإنضباط وعدم حصول أي نوع من الفوضى، شارحا مسار سير الإمتحان والإستفسارات.ثم ألقى الحسيني كلمة تمنى فيها بإسم النقيبة والمجلس التوفيق للجميع، ليتم بعدها توزيع المسابقة الأولى في القانون المدني عند الساعة 9 صباحا، تليها مسابقة اصول المحاكمات الجزائية.