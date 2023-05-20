أبو الحسن: لوضع حد لما يجري في ترشيش

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "ما يجري في بلدة ترشيش من سرقات للأسلاك الكهربائية غير مقبول وهو حلقة من حلقات النهب المستمرة، لا بد من التعاون بين الجيش والأجهزة الأمنية والبلدية لضبط الأمر وكشف السارقين، وبعد الإتصال بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك وعد ببذل أقصى الجهود الممكنة لمعالجة الأمر!".

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