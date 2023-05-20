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لبنان

أبو الحسن: لوضع حد لما يجري في ترشيش

Lebanon 24
20-05-2023 | 08:22
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "ما يجري في بلدة ترشيش من سرقات للأسلاك الكهربائية غير مقبول وهو حلقة من حلقات النهب المستمرة، لا بد من التعاون بين الجيش والأجهزة الأمنية والبلدية لضبط الأمر وكشف السارقين، وبعد الإتصال بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك وعد ببذل أقصى الجهود الممكنة لمعالجة الأمر!".
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