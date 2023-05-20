أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة... متى يستقرّ الطقس؟

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي إلى طقس ربيعي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم وغدا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة على الساحل مترافقة برياح خماسينية تصل سرعتها أحيانا لحدود ال70 كلم/س محملة بالغبار. ثم تعود درجات الحرارة لتنخفض بدءا من صباح الثلاثاء.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، مع احتمال لتساقط الرذاذ خلال الفترة الصباحية في المناطق الجنوبية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي إلى طقس ربيعي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم وغدا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة على الساحل مترافقة برياح خماسينية تصل سرعتها أحيانا لحدود ال70 كلم/س محملة بالغبار. ثم تعود درجات الحرارة لتنخفض بدءا من صباح الثلاثاء.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27 درجة مئوية.- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، مع احتمال لتساقط الرذاذ خلال الفترة الصباحية في المناطق الجنوبية.

الإثنين:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة أما الرياح فتشتد سرعتها بين الحين والأخر لتصل أحيانا لحدود 70 كلم/حاملة معها بعض الغبار.

الثلاثاء:

غائم جزئيا اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة أما الرياح فتكون ناشطة فترة قبل الظهرمع بعض الغبار.



- الحرارة على الساحل من 17 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 17 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم / س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



- حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,34 ساعة غروب الشمس: 19,35