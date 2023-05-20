استمرار فعاليات معرض الكتاب ال 49 في طرابلس لليوم السابع

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تستمر فعاليات معرض الكتاب ال 49 الذي تقيمه الرابطة الثقافية في مقرها في طرابلس لليوم السابع على التوالي. ومن زواره الوزير السابق سمير الجسر, المحامية سليمة اديب الريفي، الشيخ اسامة شعبان، امينة سر المحافظة والقائمة باعمال بلديتي الميناء والقلمون ايمان الرافعي، امينة سر مشروع وطن الانسان دورين عبود، عميدة كلية الاداب في الجامعة اللبنانية الدكتورة هبة شندب مراد، مدير جامعة بيروت العربية فرع الشمال الدكتور خالد بغدادي، مدير كلية الاداب الدكتور محمد الحج، مستشار وزير الثقافة الدكتور فواز كبارة، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد، السفير السابق الدكتور خالد زيادة، مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف، رئيس الندوة الشمالية فيصل درنيقة، رئيس حركة امان الدكتور محمد حزوري، رئيس جمعية طرابلس السياحية المهندس محمد مجذوب ومهتمين.وأقيمت ضمن النشاطات المواكبة للمعرض ندوة بعنوان "الثقافة والهوية الثقافية" القاها الدكتور فواز كبارة وحاوره الدكتور مصطفى الحلوة. وندوة اخرى بعنوان "ميخائيل نعيمة في عيون سهى نعيمة حداد" اضافة الى اضاءاة مميزة مع الحكواتية كارولين زغرب وذلك في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي. ومحاضرة بعنوان "لطائف الاعجاز في القران الكريم" للشيخ اسامة شعبان.وتم توقيع عدد من الكتب والاصدارات الجديثة منها: "هكذا عرفت ابي" للدكتور صلاح الدين الهواري، في جناح جامعة الجنان، وcd بعنوان "ارحموا الانسان 8" للشاعر محمد حسن في جناح جريدة الوفاق، "لطائف الاعجاز في القران الكريم" للشيخ اسامة شعبان في جناح الرابطة الثقافية، "امي لاتعرف كل شيئ" للكاتبة خديجة خالد الخير، فيما الرسوم الموجودة في الكتاب من اعداد زبيدة طرطوسي وذلك في جناح صندوق الاحلام.وتم توقيع موسوعة بعنوان "الواقع السياسي في المشرق العربي-قراءة تشكيلية" في جناح مؤسسة شاعرالفيحاء سابا زريق الثقافية، "العبور بالكلمة الى ما وراء الكلمة والنفاذ الى عمق الذات" للدكتور مصطفى الحلوة في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء"، "فقه المصطلح العربي بين المصطلحية ونقد المنهج المرجعي" للدكتور رياض عثمان" في جناح الجامعة اللبنانية كلية الاداب. واقامت جامعة aut في جناحها امسية موسيقية للفنان علاء المصري. ونظم مركز تفاهم يوما رياضيا بحضور مدير المركز احمد الشريف والكوتش بشار منصور في جناح المركز حيث تناول اللقاء اهتمامات زوار المركز الرياضية اضافة الى فقرات مميزة من الانشاد والشعر.وأقامت شركة الأمان للتأمين في جناحها حملة صحية لقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم والأوكسيجين لمن يرغب من زوار المعرض بشكل مجاني والتي تستمر حتى نهاية المعرض يوم غد الاحد من الساعة 3 ونصف وحتى السابعة والنصف مساء.