فرق الإسعاف توجّهت إلى المكان ومعلومات عن سقوط جرحى... آليّة عسكريّة تصطدم بفاصل إسمنتيّ

انحرفت آلية عسكرية تابعة لقوى الامن الداخلي عن مسارها على أوتوستراد طرابلس باتّجاه بيروت بعد نفق شكا، واصطدمت بالفاصل الاسمنتي وسط الطريق.



وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة إلى المكان، بعد معلومات عن سقوط جرحى.

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