Advertisement

لبنان

فرق الإسعاف توجّهت إلى المكان ومعلومات عن سقوط جرحى... آليّة عسكريّة تصطدم بفاصل إسمنتيّ

Lebanon 24
20-05-2023 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1069045-638202003214756146.jpg
Doc-P-1069045-638202003214756146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انحرفت آلية عسكرية تابعة لقوى الامن الداخلي عن مسارها على أوتوستراد طرابلس باتّجاه بيروت بعد نفق شكا، واصطدمت بالفاصل الاسمنتي وسط الطريق.

وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة إلى المكان، بعد معلومات عن سقوط جرحى.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم القيادة الشرقية الأوكرانية: الدفاع في الجزء الذي نسيطر عليه في باخموت أصبح إشكاليا (الجزيرة)
lebanon 24
20/05/2023 20:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"حساسية" جميل السيد تؤدي إلى "إشكال" مع الحوت.. وسجالٌ حاد يندلع!
lebanon 24
20/05/2023 20:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان قمة مجموعة السبع: نجدد التزامنا بتقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا وعلى المدى الطويل
lebanon 24
20/05/2023 20:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو الغيط لـ "العربية": عودة سوريا لا تعني أنه تم التوصل لحل للإشكالية السورية
lebanon 24
20/05/2023 20:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الامن

شكا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-20
12:43 | 2023-05-20
12:14 | 2023-05-20
12:00 | 2023-05-20
11:39 | 2023-05-20
11:03 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website