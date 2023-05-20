Advertisement

لبنان

بشرى من هيئة ادارة السير.. هذا موعد استئناف العمل بتسجيل السيارات

Lebanon 24
20-05-2023 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1069055-638202047246581375.jpeg
Doc-P-1069055-638202047246581375.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات، في بيان، استئناف عملية تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة، الثلاثاء للسيارات التي ينتهي رقم هيكلها ب 0 1 2 3 4 5 والاربعاء للارقام 6 7 8 9، كما تستمر بأنقاض السيارات ومعاملات السيارات المحجوزة وإفادات السوق المطلوبة للدول الاجنبية واستكمال المعاملات المتأخرة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:43 | 2023-05-20
03:00 | 2023-05-20
16:52 | 2023-05-20
14:31 | 2023-05-20
14:25 | 2023-05-20
13:31 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website