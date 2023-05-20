بشرى من هيئة ادارة السير.. هذا موعد استئناف العمل بتسجيل السيارات

أعلنت هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات، في بيان، استئناف عملية تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة، الثلاثاء للسيارات التي ينتهي رقم هيكلها ب 0 1 2 3 4 5 والاربعاء للارقام 6 7 8 9، كما تستمر بأنقاض السيارات ومعاملات السيارات المحجوزة وإفادات السوق المطلوبة للدول الاجنبية واستكمال المعاملات المتأخرة.

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