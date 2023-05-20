هذا الطريق مقطوع كلياً الأحد… إحذروا!

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي: "سيقوم قسم الأشغال في بلدية بيروت اعتبارًا من صباح يوم الأحد 21/05/2023 ولغاية صباح الاثنين 22/05/2023 بأعمال استبدال مصفاة مياه على الطريق المؤدّي من مخرج نفق سليم سلام باتجاه جسر فؤاد شهاب. ستؤدّي هذه الأعمال إلى إقفال الطريق في المحلّة طيلة الفترة المذكورة أعلاه. لذلك يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية".

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