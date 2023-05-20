في طرابلس.. اطلق النار عليه وأصابه برجله

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "ح.ن." على اطلاق النار باتجاه المدعو "ع.ب" ما ادى الى اصابته بقدمه، وذلك في منطقة التبانة في طرابلس.

وعلى الفور حضر عناصر من الجيش الى المكان والعمل جار على توقيف مطلق النار.