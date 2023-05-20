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لبنان

في طرابلس.. اطلق النار عليه وأصابه برجله

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "ح.ن." على اطلاق النار باتجاه المدعو "ع.ب" ما ادى الى اصابته بقدمه، وذلك في منطقة التبانة في طرابلس.
 
وعلى الفور حضر عناصر من الجيش الى المكان والعمل جار على توقيف مطلق النار.
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