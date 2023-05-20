طوني فرنجية: اي معالجة للواقع لا بد من ان تبدأ من بوابة الاستحقاق الرئاسي

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التقى النائب طوني فرنجية في دارته في زغرتا، وفداً من صيادلة "حزب الله" برئاسة حسن حجازي وحضور مستشار نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور حليم طيون ومنسق الصيادلة في تيار المردة الدكتور جان بطرس.خلال اللقاء أشار فرنجية الى ان "اي معالجة شاملة للواقع الراهن الذي يعاني منه اللبنانيون لا بد من ان تبدأ من بوابة الاستحقاق الرئاسي الذي نأمل إنجازه قبل نهاية الصيف الحالي، ما يفتح المجال للبدء بالاصلاحات الاقتصادية القادرة على اعادة لبنان الى خارطة العالم الاقتصادي" مشددا على "ضرورة الاستثمار الايجابي في الاتفاقيات الإقليمية والدولية ما يساعد لبنان في الوصول الى حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي".كما اطلع فرنجية من الوفد على المهام التي يقوم بها "صيادلة حزب الله" وعلى الدور الذي يؤدونه لخدمة المجتمع في ظل الازمة الحالية التي طالت مختلف القطاعات بشكل عام والتي أثرت بشكل مباشر على القطاع الصحي في لبنان وعلى أسعار الادوية وتوفرّها ما انعكس سلبا على المواطن وصحته.بدورهم أكد وفد الصيادلة تقديره لـتيار المردة ولمختلف الجهود التي يقوم بها أكان على الصعيد العملي او التشريعي للحفاظ على قطاع الصيادلة وحقوق العاملين فيه، مقدماً درعين تكريميتين واحدة لرئيس التيار سليمان فرنجية تسلمها بالنيابة عنه ابنه طوني وأخرى ايضا له.بدوره عبّر النائب فرنجية عن تقديره لمختلف صيادلة لبنان ومختلف العاملين في هذا القطاع، مؤكدا ان "الصيادلة في حزب الله هم جزء من صيادلة لبنان الذين يكافحون ويعملون بجد مبعدين اي رغبة في الاستسلام، حتى يتمكنوا من مواكبة مختلف التحديات التي يفرضها الواقع اللبناني، وحتى يتمكنوا من الاستمرار في مواصلة رسالتهم وعملهم وخدمة وطنهم.