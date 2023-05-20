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لبنان

أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في قبضة الجيش.. هكذا تم توقيفه في دير عمار

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:43
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أعلن الجيش أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات أوقفت بتاريخ ١٩/ ٥/ ٢٠٢٣ في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي، وذلك بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات.
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وقال في بيان: "كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام ٢٠٠٧ بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام ٢٠١٤ حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين".

وأضاف: "ما زال التحقيق مستمراً مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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