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لبنان

تيمور جنبلاط: لإتمام انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الغرق في التوقعات

Lebanon 24
20-05-2023 | 13:04
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تمنى رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط "لو أن القوى السياسية اللبنانية تنصرف الى معالجة شؤون لبنان محليا، وعدم الغرق في التوقعات، وأن نذهب الى التوافق الذي دعينا اليه منذ اللحظة الاولى، لإتمام انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار المؤسسات الدستورية، لكي نبدأ بإخراج لبنان من قعر الهاوية، وذلك يتطلب التلاقي والحوار الداخلي قبل أي شيء".
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كلام جنبلاط جاء في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة مع وفود اهلية واجتماعية وبلدية، عرضت له مشاكلها واحتياجاتها، بحضور النواب: بلال عبدالله، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، بينها وفد بلدي من الشوف راجعه بموضوع الحسومات من اموال البلديات في موضوع النفايات بعدما توقف عن جبايتها منذ العام 2015 والتي تبقى لسنوات طويلة، ووفد من جمعية "انماء قرى العرقوب والحرف" في الشوف ضم رؤساء بلديات لوضعه في صورة الواقع البلدي ودعوته الى لقاء للجمعية، ووفد بلدي واختياري من بلدة مزرعة الشوف اضافة الى فاعليات من البلدة، في اطار متابعة الحادثة الاخيرة التي حصلت في البلدة ووفاة الشاب جاد ذبيان.

كما التقى وفدا شبابيا من الشوف، وفدا من عائلة محمود، وفدا من عائلة ابو حمدان غريفة قدم باسمها بسام فؤاد ابو حمدان درعا تقديرية للنائب جنبلاط، كما تلقى الشكر من السيد كامل مزهر باسم العائلة على المواساة بوفاة القاضي رشيد مزهر. 

والتقى جنبلاط وفدا من عائلة مسلم في البيرة، وفدا من عائلة زهر الدين في كفرفاقود، ووفودا عرضت قضاياها، من بلدات: مجدلبعنا، الخلوات (حاصبيا)، الفرديس، ديركوشة وعرمون.

واستقبل وفودا سياحية اجنبية ومن بيروت وزحلة. وتلقى سلسلة مراجعات.
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