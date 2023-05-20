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لبنان

بعد ارتفاعه عصراً.. هذا ما سجله الدولار مساء اليوم

Lebanon 24
20-05-2023 | 13:27
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا تسعيرة تتراوح ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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