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لبنان

تطور ايجابي.. البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان

Lebanon 24
20-05-2023 | 13:31
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أعلنت وزارة الخارجية البحرانية، أن المملكة قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرانية (بنا).

وقالت الخارجية البحرانية، في بيان، إن "المملكة قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان الشقيق، تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين والاحترام المتبادل، ووفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
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