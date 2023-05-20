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لبنان

الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى

Lebanon 24
20-05-2023 | 14:31
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بعد توقعات كثيرة ومعلومات متناقلة أفادت ان المدارس الخاصة سترفع اقساطها بالدولار الأميركي بشكل كبير جدا للعام المقبل، أتى التأكيد بشكل رسمي من المدارس التي ارسلت الى أهالي التلاميذ، خلال الايام القليلة الماضية، أقساط العام المقبل مع المهل الممكنة لتسديدها.
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وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان الأقساط تبدأ بحد أدنى من الـ 1500 دولار أميركي بالاضافة الى ما يقارب ٢٠ مليون ليرة لبنانية.

ووفقا لوالد أحد التلاميذ  الذي قام بمراجعة ادارة مدرسة اولاده، فان الادارة لا جواب لديها في ما يتعلق بامكانية التخفيض او المنح المدرسية حتى الساعة، والمطلوب حاليا من الاهالي الموافقة على الاقساط او البحث عن مدارس جديدة لأولادهم.

لبنان

خاص

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