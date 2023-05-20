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لبنان

ميقاتي مرحباً بالقرار البحريني: نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الاخوة بين البلدين

Lebanon 24
20-05-2023 | 14:43
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رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقرار مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.
وقال: إننا نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الاخوة بين البلدين. واكرر ما قلته بالامس في "قمة جدة" من  شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة، متمنيا  عودة سريعة لجميع الأخوة العرب الى لبنان.
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وكان رئيس الحكومة تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وتوافقا على أهمية تلقف هذه البادرة والبناء عليها من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والبحرين.
 
 
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