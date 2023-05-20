22
o
بيروت
25
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه رسائل المناورة العسـكرية لـ"حزب الله"
Lebanon 24
20-05-2023
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": ينظّم «حزب الله» اليوم مناورة عسكرية في احد معسكرات المقاومة في الجنوب، وتحديداً بمحاذاة مَعلَم مليتا السياحي. فما هي قصة هذه المناورة وماذا تحمل من دلالات؟
Advertisement
من حيث المبدأ، فإنّ المغزى الأساسي للمناورة العسكرية بالذخيرة الحية، يندرج في إطار إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، وبالتالي هي مقرّرة سلفاً ضمن روزنامة الاحتفالات بالمناسبة لهذا العام.
ولكن الأحداث التي سبقت تاريخ إجراء المناورة، خصوصاً في قطاع غزة، أعطتها بُعداً إضافياً إلى جانب أبعادها اللبنانية المتصلة بذكرى تحرير معظم الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي.
وسيشارك في المناورة مقاتلون من «حزب الله» يتوزعون على اختصاصات ميدانية عدة، وستُعرض فيها اسلحة متنوعة من صواريخ وآليات.
وقد حرص الحزب على توسيع مروحة الدعوات لحضور المناورة حتى يصل صداها إلى حيث يجب ان يصل. وعُلم في هذا الإطار، انّ حشداً صحافياً سيواكبها، ومن بينه الإعلام الغربي الذي سيكون مشاركاً في التغطية عبر وكالات أنباء أجنبية معروفة وصحافيين اميركيين ينتمون إلى مؤسسات كبرى في الولايات المتحدة، إضافة إلى وسائل الاعلام المحلية بكل ألوان طيفها السياسي.
ويقول مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف لـ»الجمهورية»، انّ المناورة تذكير بالإنجاز التاريخي الذي صنعته المقاومة من خلال تحرير معظم الأرض اللبنانية، عبر تراكم التضحيات التي تُوجّت في 25 أيار 2000 باندحار الاحتلال، كاشفاً انّ الطابع الميداني للمناورة سيكون هجومياً.
ويشير عفيف، إلى انّ المناورة تنطوي على رسائل عدة، «واحدة إلى الداخل فحواها انّ المقاومة في أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وأخرى موجّهة إلى العدو، قوامها انّ المقاومة على أتمّ الاستعداد لصدّ اي عدوان والردّ عليه، وانّ اي تطورات لا يمكن أن تُشغلها عن تأدية هذا الدور، ولذلك عليه ان لا يُخطئ في حساباته مع لبنان».
يعتبر عفيف، انّ «أصل وجود المقاومة هو مستفز للبعض، على رغم انّ التجارب أثبتت انّها تتصرّف بمسؤولية وحكمة. بينما وللأسف الشديد، هذا البعض لا تستفزه الاعتداءات والانتهاكات المتكرّرة للسيادة من قِبل الاحتلال. انّها واحدة من المفارقات العجيبة التي يزخر بها الواقع اللبناني».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
Lebanon 24
سعرٌ جديد لـ"كرتونة البيض" في لبنان.. والمفاجأة بثمن "الفاهيتا"!
04:07 | 2023-05-20
20/05/2023 04:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
Lebanon 24
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
14:31 | 2023-05-20
20/05/2023 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
08:44 | 2023-05-20
20/05/2023 08:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
Lebanon 24
بالفيديو... الأمطار تتساقط بغزارة الآن
06:42 | 2023-05-20
20/05/2023 06:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب... شاهدوا ما حصل بين نواب في جلسة البرلمان (فيديو)
05:23 | 2023-05-20
20/05/2023 05:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-05-21
مناورة "حزب الله" العسكرية.. رسائل سياسية حاسمة
02:53 | 2023-05-21
مأساة جديدة.. شابّ لبناني يخسر حياتهُ بطريقة مروّعة في الكويت! (صورة)
02:45 | 2023-05-21
صفحة على فيسبوك "مشبوهة" في لبنان.. هؤلاء يقفون وراءها!
02:30 | 2023-05-21
النوادي الرياضية في لبنان "غير آمنة".. سوء معايير ورقابة "مُنعدمة"!
02:15 | 2023-05-21
"محمد" توفي بحادث سير مروع في صيدا (صور)
02:15 | 2023-05-21
كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟
فيديو
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
21/05/2023 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
21/05/2023 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
21/05/2023 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact