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لبنان

مفاوضات المعارضة الى نقطة الصفر وصفحة ازعور طويت

Lebanon 24
21-05-2023 | 00:06
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اكدت مصادر موثوق بها لـ« الديار» ان المفاوضات الاخيرة بين اطراف المعارضين لفرنجية لم تسفر عن اي نتيجة، وان التقدم الذي قيل انه حصل باتجاه تسمية الوزير السابق جهاد ازعور كمرشح منافس لفرنجية قد تلاشى وعادت الامور الى نقطة الصفر، بسبب الخلاف الذي ظهر في الربع الاخير من الاتصالات والمفاوضات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
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وقالت المصادر ان هناك خلافا جوهريا برز بين الطرفين، وهو يتمثل في ان القوات اللبنانية تريد ان يكون ازعور مرشح مواجهة في وجه فرنجية، بينما لا يرغب التيار في سلوك هذا النهج، خصوصا بعد ان لمس وتاكد ان الثنائي يعارض  ازعور او الانتقال الى ما يسمى الخطة ب.
 
وهذه الاجواء اكدها النائب في التيار الوطني الحر الان عون لـ «الديار»، الذي قال ردا على سؤال حول مصير الاتصالات والمفاوضات مع القوات اللبنانية: «لم تصل الاتصالات الى اي مكان. لقد طويت صفحة الوزير السابق جهاد ازعور لعدم التوصل الى اتفاق عليه، ولعدم رغبته شخصيا في ان يكون مرشحا للمواجهة. واستطيع القول اننا عدنا الى المربع الاول».
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