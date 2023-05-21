"الحزب" يريد حصة من اعادة الاعمار

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يراقب تيار سياسي بارز، اشتهر "بشغفه بالتلزيمات" التطورات السياسية الحاصلة في الملف السوري، اذ بدأ مساع جدية لتكون له حصة بارزة بعملية اعادة الاعمار التي قد تحصل برعاية خليجية.ويعتبر هذا التيار "ان لبنان سيلعب دورا محوريا في اعادة اعمار سوريا، لذلك يعمل على تأمين الدعم لبعض المتمولين والمستثمرين المقربين منه، ليكونوا في صلب عملية الاعمار".ويأمل هذا التيار "ان يستفيد ماليا من موقعه من الاستثمارات واعادة الاعمار، وان يعيد استقطاب عدد كبير من رجال الاعمال الذين ابتعدوا عنه في المرحلة الماضية".