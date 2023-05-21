Advertisement

لبنان

"الحزب" يريد حصة من اعادة الاعمار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-05-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1069167-638202538716820736.jpg
Doc-P-1069167-638202538716820736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يراقب تيار سياسي بارز، اشتهر "بشغفه بالتلزيمات" التطورات السياسية الحاصلة في الملف السوري، اذ بدأ مساع جدية لتكون له حصة بارزة بعملية اعادة الاعمار التي قد تحصل برعاية خليجية.
ويعتبر هذا التيار "ان لبنان سيلعب دورا محوريا في اعادة اعمار سوريا، لذلك يعمل على تأمين الدعم لبعض المتمولين والمستثمرين المقربين منه، ليكونوا في صلب عملية الاعمار".
Advertisement
ويأمل هذا التيار "ان يستفيد ماليا من موقعه من الاستثمارات واعادة الاعمار، وان يعيد استقطاب عدد كبير من رجال الاعمال الذين ابتعدوا عنه في المرحلة الماضية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-21
02:53 | 2023-05-21
02:45 | 2023-05-21
02:30 | 2023-05-21
02:15 | 2023-05-21
02:15 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website