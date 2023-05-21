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لبنان

حركة العقارات مجمّدة: الاولوية للايجار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2023 | 01:30
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قال أحد أصحاب العقارات لـ"لبنان 24"، إنّه يعمد إلى تأجير المنازل بعد الأزمة الإقتصاديّة، لأنّ أسعار البيوت انخفضت منذ العام 2019، وهو لا يُريد أنّ يبيع بخسارة، وهذا ما يقوم به ايضا البعض من زملائه في القطاع.
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وأضاف أنّ بدلات الإيجار للمنازل الجديدة هي في حدود  350 دولاراً، وتختلف من منطقة وأخرى، وبحسب مساحة الشقة، وقربها من الطريق العام والمدارس والمستشفيات والمطاعم، وإطلالتها على الجبال أو البحر.
ولفت إلى أنّه لن يبيع أيّ شقة في ظلّ إستمرار الأزمة الإقتصاديّة، وهو ينتظر أنّ تتحسّن الأوضاع الماديّة والمعيشيّة لدى المواطنين، وأنّ تُحلّ المشاكل في البلاد، وترتفع أسعار الشقق من جديد، كيّ يُبادر إلى عرضها في سوق العقارات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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