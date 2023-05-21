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لبنان

أرباح طائلة لكهرباء لبنان من "فواتير الليطاني"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2023 | 01:45
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تبين ان فاتورة الكهرباء لأحد المشتركين في منطقة جزين التي تتغذى من المعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بلغت 183,281,000 ليرة لبنانية عن استهلاك 11,050 كيلواط ساعة ، بينما تبلغ كلفة هذا الاستهلاك على كهرباء لبنان مبلغ 663,000 ليرة لبنانية.
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ووفق عملية حسابية فان مؤسسة كهرباء لبنان تشتري الكيلواط من مصلحة الليطاني بقيمة 60 ليرة لبنانية لا غير ليكون الربح المحقق لصالح كهرباء لبنان عن فاتورة واحدة هو 182,618,000 ليرة لبنانية من دون أن تتكبد أي كلفة لإنتاج هذه الطاقة لكونها منتجة في معامل الليطاني.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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