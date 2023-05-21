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لبنان

كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2023 | 02:15
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بعد قرار استيفاء رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض في اطار منع المحتكرين من التلاعب في أسعار الطوابع المالية، بات المواطنون يدفعون مبلغ  160 ألف ليرة في مقابل السجل العدلي الواحد.
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والجدير ذكره أنّه في حزيران من العام 2022، أي قبل أقل من عام كان المواطن الذي يريد الحصول على سجل عدلي يدفع 10 آلاف ليرة لبنانية بالإضافة الى 5 طوابع من فئة ال 1000 ليرة او طابع واحد من فئة ال 5000 ليرة، واستمرّ المبلغ بالارتفاع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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