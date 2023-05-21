بيع الاعضاء يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

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بعد لجوء عدد من اللبنانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبيع معظم ما يملكونه من أثاث وألعاب ولوحات، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تتمثّل بلجوء البعض إلى عرض بيع كُلْيتهم تحت وطأة تفاقم الأزمة الاقتصادية.و تمّ في هذا الاطار رصد منشورات لشبان يعرضون كليتهم للبيع، ويضعون أرقام هواتفهم للتواصل معهم.وتعدّ هذه الخطوة خطيرة كونها تُشجّع على بيع الأعضاء وعدم احتساب المخاطر التي تترتب على صحتهم، مما يستدعي تحرك الاجهزة الرسمية لمنعها .