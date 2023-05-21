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لبنان
إلقاء قنبلة فجراً باتجاه مقهى في طرابلس.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
21-05-2023
|
02:00
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أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد على القاء قنبلة باتجاه مقهى عائد لآل حجازي في منطقة الدباغة محيط خان العسكر في طرابلس ما ادى الى انفجارها وقد سمع دويها في ارجاء مدينة طرابلس، الا ان الاضرار اتت مادية دون تسجيل اصابات في الأرواح، وفق ما أفادت "لبنان 24".
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وقد فرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة.
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