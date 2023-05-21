Advertisement

لبنان

"محمد" توفي بحادث سير مروع في صيدا (صور)

Lebanon 24
21-05-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1069190-638202576652501409.png
Doc-P-1069190-638202576652501409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب "محمد.ع" بحادث سير مروع على أوتوستراد الشماع في مدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جريحان بحادث سير في صيدا
lebanon 24
21/05/2023 10:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
lebanon 24
21/05/2023 10:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروري على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونيه ما ادى الى ازدحام مروري في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه
lebanon 24
21/05/2023 10:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة داخل مطعم "فول" في صيدا.. ماذا جرى صباحاً؟
lebanon 24
21/05/2023 10:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث

اوتوستراد

صيدا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-21
02:53 | 2023-05-21
02:45 | 2023-05-21
02:30 | 2023-05-21
02:15 | 2023-05-21
02:11 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website