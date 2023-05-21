صفحة على فيسبوك "مشبوهة" في لبنان.. هؤلاء يقفون وراءها!

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تبين أن صفحة على الفايسبوك وواتساب باتت متخصصة بنشر اخبار موجهة ضد مرجع حكومي تحت شعار اسرار، تتولى تمويلها (م. ح)التي يتردد اسمها في ملفات جدلية حاليا، ويقوم بادارتها مخرج مغمور يدعى(ف.ع) كان ينتمي سابقا الى "التيار الوطني الحر".والصفحة المذكورة تشتهر غالبا بنشر فيديوهات تروّج لشخصية غير سياسية وتشتم خصومه.