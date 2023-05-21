Advertisement

لبنان

صفحة على فيسبوك "مشبوهة" في لبنان.. هؤلاء يقفون وراءها!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-05-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1069192-638202582634680617.jpg
Doc-P-1069192-638202582634680617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبين أن صفحة على الفايسبوك وواتساب باتت متخصصة بنشر اخبار موجهة ضد مرجع حكومي تحت شعار اسرار، تتولى تمويلها  (م. ح)التي يتردد اسمها في ملفات جدلية حاليا، ويقوم بادارتها مخرج  مغمور  يدعى(ف.ع) كان ينتمي سابقا الى "التيار الوطني الحر".
Advertisement
والصفحة المذكورة تشتهر غالبا بنشر فيديوهات تروّج لشخصية غير سياسية وتشتم خصومه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-21
03:30 | 2023-05-21
05:19 | 2023-05-21
05:00 | 2023-05-21
04:58 | 2023-05-21
04:57 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website