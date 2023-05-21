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لبنان

هل تكاليف الامتحانات الرسمية مؤمنة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2023 | 03:45
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جدد وزير التربية عباس الحلبي التأكيد ان الامتحانات الرسمية ستجري في موعدها، وان الوزارة تستكمل حالياً تحديد التمويل المطلوب لها.
ووفق المعلومات فان قسما من التكاليف ستؤمنه منظمة اليونيسف ومشروع "برنامج تعليم جميع الأطفال" المموّل من البنك الدولي ، بالاضافة الى الموازنة الرسمية للامتحانات المرصودة من الدولة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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