مأساة جديدة.. شابّ لبناني يخسر حياتهُ بطريقة مروّعة في الكويت! (صورة)

توفي الشاب اللبناني أسامة أحمد الملاح إثرَ حادث سيرٍ مُروّع تعرض له في الكويت.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الشاب الراحل كان على متن دراجته النارية أثناء وقوع الحادث.