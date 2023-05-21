لافتة كبيرة تظهر في صيدا.. ماذا طلبت البلدية من "روّاد الشاطئ"؟

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وحملت اللافتة توقيع بلدية صيدا ووزارة الأشغال العامة والنقل وجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا، وقد دعت روّادَ المسبح الى التقيد بهذه الضوابط والإرشادات العامة المتبعة سنوياً في المسبح الشعبي، مشيرة إلى أنَّ البلدية وشرطتها وإدارة المسبح والجمعية ستسهر على تطبيقها.من جهة ثانية، وعلى أثر الدعوات الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع عند شاطىء مسبح صيدا الشعبي وما قابلها من دعوات لتجمعات مضادة على خلفية ما جرى على الشاطىء قبل أيام حين تواجدت سيدة بلباس البحر والجدل الذي أثير حول الموضوع، أعلن رئيس البلدية المهندس محمد السعودي في بيان صادر عن مكتب البلدية الاعلامي، ن البلدية لم تفتتح بعد فعاليات المسبح الشعبي على الشاطىء، وبالتالي فإنه يمنع حصول أي نشاط أو تحرك إلا بعد الحصول على ترخيص وإذن رسمي مسبق من البلدية، "حرصاً على سلامة الجميع وعلى مدينتا الحبيبة وأهلها الكرام".وختم: "سيتم إحاطة سعادة محافظ الجنوب منصور ضو وقيادة القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة بمضمون هذا القرار".