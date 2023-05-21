حجار يدعو لتشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى سوريا

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دعا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الحكومة الى تشكيل لجنة وزارية للذهاب الى سوريا لمناقشة ملف النزوح مع الحكومة السورية، واصفا الملف بالطارئ.ولفت حجار في حديث الى "صوت كل لبنان" إلى أن الحوار السياسي مع النظام السوري هو ما سيساعد على حلحلة الأزمة السورية في لبنان، مشيرا الى أنه لم يتم اللقاء مع الطرف الأساسي الذي يمكنه وضع خارطة طريق لحلحلة موضوع النزوح السوري.وأكد حجار أن الوفد اللبناني في القمة العربية اكتفى بإعلان موقف بدلا من حث الدول العربية على اتخاذ خطوات فعالة والتوصل الى التزام يخرج لبنان من الأزمة.وعلق حجار على غياب ملف النازحين السوريين في لبنان عن مشاورات القمة قائلا: "مقررات المؤتمر ركزت فقط على شغور الرئاسة، ولكن نريد "الجمهورية" كما نريد "رئيس الجمهورية"، فكان علينا نقل مشكلة الواقع للمجتمع العربي بالمستوى المطلوب، وهذا ما لم يحصل."كما اعتبر حجار أن المنظمات الدولية تعرقل عودة النازحين، فلبنان هو من يدفع وحده ثمن الوجود السوري، اذ يتقاضى 10 بالمئة مما يتقاضاه الأتراك في صندوق الطلاب.وردا على سؤال، أكد حجار مشاركته غدا الإثنين في اللقاء التشاوري في السراي الحكومي.