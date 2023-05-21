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لبنان

البطريرك الراعي يأسف: خنقوا فيهم صوت الضّمير

Lebanon 24
21-05-2023 | 04:24
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سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "أين هي الممارسة السياسية في لبنان من رسالتها واحترام الشخص البشري وحقوقه؟ اين هي من انماء المواطن؟ اين هي من توفير السلام والعدالة والاستقرار الامني؟ اين انتم يا مسؤولي الاحزاب واي ولاء للمواطن تربونه في شباب الوطن؟".
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وقال خلال عظة الأحد: "كم يؤسفنا في ضوء هذا الكلام أنه لا يوجد نائب واحد في الكتل النيابية يجرؤ، بقوة "اعتراض الضمير" على إدانة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية منذ سبعة أشهر، وإفقار الشعب وتهجيره، وهدم الدولة بمختلف مؤسساتها، بسبب رهن مقام رئاسة الجمهورية لشخص أو لمصالح شخصية أو فئوية، ولكن بكل أسف، خنق المسؤولون السياسيون فيهم صوت الضمير، صوت الله، فمن أين يأتيهم "إعتراض الضمير" الذي أسكتته مصالحهم". 
 
 
 
من جهة اخرى، دعا الراعي "المدارس الكاثوليكية لمواصلة رسالتها ومتابعة عملها في خدمة الشباب".
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