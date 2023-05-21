وزير السياحة يتحرّك بعد أحداث شاطئ صيدا.. ماذا أعلن؟

استنكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد ناصر ما يجري عند شاطئ صيدا، وقال: "يجب احترام الثقافات والحريّات ونطمح الوصول الى دولة مدنية والشاطئ ملك عام".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أعلن نصار أنه "سيقوم باتصالات مع الوزراء من أجل الوصول الى حلّ بشأن القضية"، مناشداً أهالي صيدا للتمثل بالأفضل.

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