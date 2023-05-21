وزير الاقتصاد: دور راسخ لمجلس التعاون في دعم لبنان

عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في إطار زيارته للمملكة العربية السعودية حيث شارك مع الوفد اللبناني في القمة العربية، سلسلة لقاءات كان أبرزها مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

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والتقى سلام نظيره الإماراتي الدكتور عبدالله بن طوق. وعقد لقاء مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي.



وخلال اجتماعاته، أكد سلام "أهمية الدور التاريخي الراسخ من دون منازع لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم لبنان على كل الاصعدة".



وقال: "لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد".



كما خص بالشكر قيادة مملكة البحرين "التي قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل".