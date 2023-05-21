خطوة جديدة من المصارف.. هذا ما فعلتهُ

تبيّن أنَّ هناك مصارف عديدة شهِدت على ورود طلباتٍ إليها لفتح حسابات جديدة بالليرة اللبنانية والدولار لزبائن يعملون في وظائف مختلفة.

ووفقاً للمعطيات، فإنَّ تلك المصارف أعطت موافقاتٍ لجهاتٍ عديدة بسرعة خصوصاً العسكريين الجُدد، وذلك بهدف تسهيل أمورهم وتمكيناً لهم من تقاضي رواتبهم عبر المصارف وبالتالي الإستفادة من المساعدات الإجتماعية.