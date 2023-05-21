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لبنان

سرقة كابلات في ابي سمراء.. ومناشدة من الأهالي

Lebanon 24
21-05-2023 | 04:57
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أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية من منطقة ابي سمراء محيط شارع البيان تغذي عدة مبان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وناشد الاهالي شركة كهرباء قاديشا لارسال فرق الصيانة واصلاح ما تم سرقته.

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