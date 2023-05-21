سرقة كابلات في ابي سمراء.. ومناشدة من الأهالي

أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية من منطقة ابي سمراء محيط شارع البيان تغذي عدة مبان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وناشد الاهالي شركة كهرباء قاديشا لارسال فرق الصيانة واصلاح ما تم سرقته.





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