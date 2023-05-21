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لبنان

فيديو من مناورة "حزب الله" في الجنوب.. مسلحون يظهرون وراجمات صواريخ تُعرض علناً!

Lebanon 24
21-05-2023 | 05:19
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثقُ جانباً من المناورة العسكرية التي أقامها "حزب الله"، اليوم الأحد، في أحد مُعسكراته بجنوب لبنان، وذلك وسط حضور إعلامي وأجنبي كثيف.
 
وتأتي هذه المناورة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير يوم 25 أيّار، وقد دعت إليها العلاقات الإعلامية في "حزب الله" قبل أيّام قليلة.
 
وأظهر الفيديو مجموعة من راجمات الصواريخ العائدة للحزب، فيما ظهر أيضاً عدد كبيرٌ من العناصر المسلحة المنتشرة في المكان، مع وجود عناصر أخرى تحمل أسلحةً متطورة ومن نوع جديد قيل إنها معنية بالتصدي للمُسيّرات. 
 
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