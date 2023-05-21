نداءٌ من مدير "الأمن العام" للسوريين "المُخالفين" في لبنان.. ماذا قال لهم؟

أشار مدير عام الأمن العام بالانابة العميد الياس البيسري، خلال افتتاح الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة لمبنى المغادرة في مركز الامن العام في المصنع، الى ان "وجودنا اليوم عند نقطة المصنع الحدودية ليس صدفة، لا في المكان ولا في التوقيت، انما هو وجود نابع من ملاقاة ارادة التلاقي بين الاشقاء العرب، والذي حكما سينعكس بالخير والمزيد من الاستقرار والسلام الداخلي في لبنان".

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وأضاف: "وجود هنا للتأكيد أن لبنان على جهوزية للانخراط في الارادة العربية الجامعة لحل كل الازمات وفي مقدمها قضية النازحين السوريين، الذين استضفناهم اشقاء عزيزين مكرمين ونريدهم ان يعودوا الى سوريا معززين للحفاظ على هويتهم الثقافية والحضارية".



وأوضح البيسري أنّ "هدف هذه الزيارة هو تفقد مركز امن عام المصنع الحدودي، من ضمن برنامج الزيارات التفقدية لدوائر الامن العام ومراكزه الاقليمية والحدودية، للوقوف على اوضاعها وحاجياتها وسير عملها فيها، ولإعلان افتتاح هذا المركز بعد اعادة تأهيله بمساهمة مشكورة من معالي الوزيرة السيدة ليلى الصلح حمادة التي لم تتأخر يوما في دعم الدولة اللبنانية من خلال دعم اداراتها ومؤسساتها، ومن بينها مؤسسة الامن العام".



وأردف: "نحن في نقطة حدودية لها أولا رمزية تاريخية وجغرافية بحيث تشكل هذه النقطة البوابة اللبنانية الى الشقيقة سوريا ومنها الى عمقنا العربي، وثانيا رمزية أمنية، بحيث يشكل هذا المعبر الحدودي، التعبير الواقعي والعملي للتنسيق الامني القائم مع السلطات السورية الشقيقة، بدءا من أمن المعابر وصولا الى ملف النزوح الذي كان دائما في مقدمة الاهتمامات التي يضطلع بها الامن العام تحت رعاية الدولة اللبنانية. وهذا المعبر مع باقي المعابر، هو جواز لمعالجة هذا الملف من خلال العودة الكريمة والطوعية للنازحين".



وأكمل: "لبنان عندما يطلب من الاشقاء والاصدقاء المساعدة في إعادة الأخوة السوريين، فهو ينطلق من واقع مرير يعلمه النازح قبل المواطن، عما آلت اليه الامور من انهيار اقتصادي ومالي ومعيشي، نتيجة العبء الكبير الذي يتحمله لبنان جراء الاعداد الهائلة التي نزحت اليه من دون ان يلقى من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين العون والمساعدة اللازمين، ان على المستوى المادي أو على مستوى وضع خطط جدية للعودة".



ونوه البيسري بـ"العمل الذي يقوم به ضباط ومفتشو ومأمورو الامن العام، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا"، وأضاف: "أُجدّد وعدي وعهدي لهم بان المديرية ستعمل جاهدة على الاستمرار في تأمين وسائل النقل والتقديمات الصحية والمساعدات الاجتماعية والتربوية، ليتمكنوا من القيام بواجباتهم ومهماتهم الادارية والامنية في افضل الظروف الممكنة. كما اجدد دعوتي لهم الى وجوب المحافظة على الانضباط العسكري وتطبيق القوانين وتسهيل أمور العابرين والوافدين".



وفي الختام، دعا البيسري "السوريين المخالفين لنظام الاقامة في لبنان، إلى المبادرة الى تسوية أوضاعهم، استناداً الى التعليمات المعممة على كل المعابر الحدودية، لان ذلك يصب في مصلحتهم اولا، ولا يضعهم في دائرة الملاحقة لمخالفتهم نظام الاقامة وشروط الدخول والمغادرة".