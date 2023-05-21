Advertisement

لبنان

خطوة من وزير العدل غداً بشأن رياض سلامة.. ما هي؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1069272-638202712583409047.png
Doc-P-1069272-638202712583409047.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"MTV" أنَّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري يلتقي قبل ظهر الغد، مُدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للتشاور في الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها بعد إصدار الإنتربول مذكرة توقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك قبل الإجتماع التّشاوري في السراي الحكوميّ". 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-21
04:00 | 2023-05-21
03:30 | 2023-05-21
08:11 | 2023-05-21
07:37 | 2023-05-21
07:26 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website