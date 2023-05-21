خطوة من وزير العدل غداً بشأن رياض سلامة.. ما هي؟

ذكرت قناة الـ"MTV" أنَّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري يلتقي قبل ظهر الغد، مُدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للتشاور في الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها بعد إصدار الإنتربول مذكرة توقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك قبل الإجتماع التّشاوري في السراي الحكوميّ".

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