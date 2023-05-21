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لبنان

صفي الدين: المقاومة جاهزة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي وعيننا على مزارع شبعا

Lebanon 24
21-05-2023 | 06:20
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أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيّد هاشم صفي الدين أنّ المناورة العسكريّة التي نفذها "حزب الله"، اليوم في الجنوب، تؤكد الجاهزية الكاملة للمقاومة دائماً لمواجهة أي عدوانٍ وتثبيت معادلات الرّدع التي حمت لبنان.
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وفي خطاب له في ختام المناورة، قال صفي الدين: إنّ "الرسالة للعدو الإسرائيلي هي أنّ المقاومة التي صنعت الانتصارات لم تتعب، وسيبقى السلاح بأيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل".
وأضاف: "الرسالة للعدو الإسرائيلي أيضاً هي أنّ المقاومة لم تتراجع رغم كل الضغوط السياسية والحصار الاقتصادي، ونقول للإسرائيليين بأنهم إذا فكروا بتوسيع دائرة العدوان فالمقاومة جاهزة لتمطر العدو بما لا يستطيع رده".
وأشار صفي الدين إلى أنّ العدو فشل في تثبيت معادلة جديدة في معركة "ثأر الأحرار" في غزّة، مؤكداً أنّ "إسرائيل سترى فعل الصواريخ الدقيقة التي ستنزل عليها كالمطر في حال ارتكبت حماقة لتجاوز قواعد اللعبة".
وفي سياق حديثه، دعا صفي الدين اللبنانيين إلى أن يزدادوا طمأنينة، وأن يعتمدوا على المقاومة التي تُعنى بحماية كل اللبنانيين، وقال: "مزارع شبعا ستعود وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وأعيننا ستبقى موجهة إليها حتى يكتب لها التحرير. كذلك، نؤكد أن الرهانات على القرارات الدولية والمجتمع الدولي خاسرة ومن يعيد فلسطين ويحمي الثروات هي القوة والمقاومة المتنامية".
وختم: "الأجواء الإيجابية في المنطقة فرصة ثمينة للجميع وليس هناك غاية أسمى من أن تكون مقاوماتنا موحدة لرفع الظلم عن شعوبنا، ومحور المقاومة سيبقى يتطور من غزة والضفة والداخل المحتل ولبنان انطلاقاً من الجمهورية الإسلامية في إيران".






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