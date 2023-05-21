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لبنان

في الليلكي.. رئيس عصابة يقع بقبضة المخابرات وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
21-05-2023 | 06:31
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المواطن (ح.ح.) المطلوب بعدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم مختلفة منها ترؤس عصابة مسلحة لسرقة الدراجات النارية من عدة مناطق لبنانية.
 
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وقد فاق عدد الدراجات التي سرقها خمسمئة دراجة، مستخدماً منزله لتخزين المسروقات، وفقاً لبيان صادر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه.
 
 
كما أقدم على السرقة والسلب بقوة السلاح، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات. 
 
ضُبط في حوزته سلاح حربي بعد محاولته إطلاق النار باتجاه الدورية.
 
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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