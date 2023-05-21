خبر ايجابي من وزير العمل لأصحاب اختصاص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. اليكم التفاصيل

اجتمع وزير العمل مصطفى بيرم والوفد المرافق له في القاهرة، بمدير عام منظمة العمل العربية الدكتور علي فايز المطيري ومستشاريه، حيث جرى التباحث في أوضاع العمل العربية وأنه سيتميز هذا العام بمشاركة وزير العمل السوري في إطار لم الشمل العربي. وقدم بيرم دراسة متكاملة عن دورات التدريب المهني المعجل ذات المستوى الرفيع والمتخصص في ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لأصحاب الاختصاص من الشباب اللبناني المزمع تنفيذها في لبنان حيث وافق مدير عام منظمة العمل العربية مباشرة على تبني ورعاية هذه الدورات وحضوره الشخصي الى لبنان.

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وسيلقي بيرم كلمة لبنان في افتتاح مؤتمر العمل العربي بدورته الـ49 في القاهرة.

وغادر بيرم اليوم متوجها الى القاهرة للمشاركة في افتتاح الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي.

وسيكون لبيرم كلمة في المؤتمر الذي تبدأ فعالياته بتاريخ 22 ايار وتستمر حتى 29 منه بمشاركة وزراء العمل للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة الحكومة، أصحاب العمل والعمال.