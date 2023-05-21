معوّض: هذا تعدٍّ صارخ على الحرّيات!

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إعتبر النائب ميشال معوّض أن "ما حصل اليوم على شاطئ صيدا من اعتداء على الشابة ميسا حنوني وطردها من شاطئ عام بذريعة أنّ وجودها بلباس البحر "يتنافى مع قيم المدينة"، أمر مستنكر إذ يشكل تعديا صارخا على الحريات المصانة في الدستور، كما ويتناقض مع تاريخ المدينة وقيمها الحقيقية".وشدد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" على "احترام الحرية الشخصية للجميع".