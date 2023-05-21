الشاب "خالد" جثة على بحر صور.. وتحذيرات بسبب الامواج

عملت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشال جثة الشاب خالد ع. (17 عاما) فيما تم انقاذ شخص اخر كان برفقته من بحر مدينة صور، وسط تحذيرات من سرعة الرياح والامواج العالية.

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