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لبنان

الشاب "خالد" جثة على بحر صور.. وتحذيرات بسبب الامواج

Lebanon 24
21-05-2023 | 07:37
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عملت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشال جثة الشاب خالد ع. (17 عاما) فيما تم انقاذ شخص اخر كان برفقته من بحر مدينة صور، وسط تحذيرات من سرعة الرياح والامواج العالية. 
 
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جثة

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