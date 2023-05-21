Advertisement

لبنان

تطوّر جديد بعد حادثة صيدا صباحاً.. توقيفات على الشاطئ

Lebanon 24
21-05-2023 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1069311-638202766820640318.JPG
Doc-P-1069311-638202766820640318.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سادت صباح اليوم أجواء من الاعتراضات المتبادلة بين مجموعتين من المواطنين على رصيف المسبح الشعبي في مدينة صيدا، على خلفية حادثة ارتداء امرأة المايوه على الشاطئ واعتراض مشايخ على لباسها التي حصلت منذ أيام.
Advertisement
 
 
وأدت إلى موجة من المؤيدين على وسائل التواصل ومعترضين وصلت إلى حد قرار فئة بعقد مؤتمر صحافي في المكان تأييدا لحق المرأة  في ممارسة حريتها بلباس المايوه، فيما اتخذت الفئة الأخرى تنظيم تحرك مضاد لها رفضا لهذا الواقع، ورغم قرار رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بمنع اي مؤتمر صحافي او نشاط أو تجمع على شاطىء المسبح، الا ان المواجهة وقعت بين الطرفين على رصيفه، وسارعت على أثرها عناصر القوى الأمنية والعسكرية والشرطة البلدية الى فصلهما على وقع اصوات الفئتين المصرة كل واحدة منها على عدم التراجع عن قرارها.
 
 
وبعد محاولات القوى الأمنية تفريق المتواجهين حصل هرج ومرج استمر لساعة ونصف الساعة، تخللها صدامات فردية وتدافع وحصول إصابات محدودة تم بعدها توقيف ثلاثة أشخاص، ما أفضى إلى انسحاب الطرفين وإخلاء المكان التزاما بطلب الجهات الأمنية التي نجحت بإعادة الهدوء إلى مسرح  الاشكال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-21
10:55 | 2023-05-21
10:31 | 2023-05-21
09:47 | 2023-05-21
09:26 | 2023-05-21
08:11 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website