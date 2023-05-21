اليكم تسعيرة الدولار عصرا!

سجّل سعر صرف دولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و 94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وافتتح سعر الصرف على تسعيرة ترواحت ما بين 94400 و 94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.