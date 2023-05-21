اطلاق نار في القبة على خلفية اشكال سابق

سجل اطلاق نار متبادل قي منطقة القبة بالقرب من جامع البشير اثر الاشكال الذي حصل منذ ايام حيث اقدم المدعو "م.ع" على اطلاق النار باتجاه احد الاشخاص دون وقوع اصابات.



وشهدت المنطقة حالة من التوتر بين الطرفين ويعمل الجيش على تطويق الاشكال.

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