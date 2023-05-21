22
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
24
o
جبيل
26
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اطلاق نار في القبة على خلفية اشكال سابق
Lebanon 24
21-05-2023
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل اطلاق نار متبادل قي منطقة القبة بالقرب من جامع البشير اثر الاشكال الذي حصل منذ ايام حيث اقدم المدعو "م.ع" على اطلاق النار باتجاه احد الاشخاص دون وقوع اصابات.
وشهدت المنطقة حالة من التوتر بين الطرفين ويعمل الجيش على تطويق الاشكال.
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نقاشٌ متفجر بين "إسرائيل" و "أميركا".. ما علاقة "القبة الحديدية"؟
Lebanon 24
نقاشٌ متفجر بين "إسرائيل" و "أميركا".. ما علاقة "القبة الحديدية"؟
22/05/2023 04:42:32
22/05/2023 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من غزة في سماء مدينة أسدود
Lebanon 24
الجزيرة: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من غزة في سماء مدينة أسدود
22/05/2023 04:42:32
22/05/2023 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة ليلاً.. هذا ما حصل في القبة
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة ليلاً.. هذا ما حصل في القبة
22/05/2023 04:42:32
22/05/2023 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: القبة الحديدية تعترض 3 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية
Lebanon 24
العربية: القبة الحديدية تعترض 3 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية
22/05/2023 04:42:32
22/05/2023 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاق نار
القبة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بحضور خطيبها.. نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها وتتعرّض لموقف مُحرج: فستانها تمزق! (فيديو)
Lebanon 24
بحضور خطيبها.. نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها وتتعرّض لموقف مُحرج: فستانها تمزق! (فيديو)
23:00 | 2023-05-20
20/05/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لؤي راغب علامة بالمايوه على البحر.. وهذا ما فعله (صور)
Lebanon 24
لؤي راغب علامة بالمايوه على البحر.. وهذا ما فعله (صور)
03:17 | 2023-05-21
21/05/2023 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟
Lebanon 24
كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟
02:15 | 2023-05-21
21/05/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
02:00 | 2023-05-21
21/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرحلة رياض سلامة.. هذا مصير مصرف لبنان و "صيرفة"!
Lebanon 24
بعد مرحلة رياض سلامة.. هذا مصير مصرف لبنان و "صيرفة"!
05:00 | 2023-05-21
21/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-05-21
علاقة شخصية وتوجيه الدفّة
17:07 | 2023-05-21
إنتشار كثيف للجيش في طرابلس.. ما الذي يحصل هناك؟
17:04 | 2023-05-21
العلاقة لم تصل إلى الطلاق
17:00 | 2023-05-21
مقدمات النشرات المسائية
16:56 | 2023-05-21
حالة طقس لبنان.. الحرارة ستنخفض في هذا التاريخ!
16:36 | 2023-05-21
سلام: أؤيد إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
فيديو
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
22/05/2023 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
22/05/2023 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
22/05/2023 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact