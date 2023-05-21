بيانٌ من "حزب الله" بعد العرض العسكري اليوم.. ماذا فيه؟

أصدرت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" بياناً، اليوم الأحد، شكرت فيه كل الجهات التي لبّت دعوتها لحضور وتغطية المناورة العسكرية التي نظمها الحزب في معسكر عرمتى - كسارة العروش.

وقالت العلاقات الإعلامية في بيانها إنه "تُعبّر عن خالص شكرها وامتنانها ‏للتلبية والاستجابة الواسعة لدعوتها المشاركة في حضور وتغطية ‏المناورة العسكرية الرمزية التي نظمتها المقاومة في معسكر عرمتى - ‏كسارة العروش، وتُثني على الجهود التي بذلها الاعلاميون والمحللون ‏والشخصيات والمؤسسات الاعلامية وتجشمهم للعناء والتعب والصبر ‏على طول الطريق والتقيد بالاجراءات".

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وختمت: "كذلك، تُقدم العلاقات الإعامية اعتذارها الصادق عن ‏أي تقصير، وتُهنئكم مجدداً بِعيد المقاومة والتحرير، عيد لبنان وكل ‏اللبنانيين‎".