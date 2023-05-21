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لبنان

بيانٌ من "حزب الله" بعد العرض العسكري اليوم.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 12:07
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أصدرت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" بياناً، اليوم الأحد، شكرت فيه كل الجهات التي لبّت دعوتها لحضور وتغطية المناورة العسكرية التي نظمها الحزب في معسكر عرمتى - كسارة العروش.
 
وقالت العلاقات الإعلامية في بيانها إنه "تُعبّر عن خالص شكرها وامتنانها ‏للتلبية والاستجابة الواسعة لدعوتها المشاركة في حضور وتغطية ‏المناورة العسكرية الرمزية التي نظمتها المقاومة في معسكر عرمتى - ‏كسارة العروش، وتُثني على الجهود التي بذلها الاعلاميون والمحللون ‏والشخصيات والمؤسسات الاعلامية وتجشمهم للعناء والتعب والصبر ‏على طول الطريق والتقيد بالاجراءات".
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وختمت: "كذلك، تُقدم العلاقات الإعامية اعتذارها الصادق عن ‏أي تقصير، وتُهنئكم  مجدداً بِعيد المقاومة والتحرير، عيد لبنان وكل ‏اللبنانيين‎".
 
 
 
 
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