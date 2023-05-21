أبو فاعور: لإنجاز الإستحقاقات الدستورية بسواعد محليّة دون إنتظار الخارج

أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "الحفاظ على التضحيات التي قدمت تاريخياً يقتضي حث الخطى لأجل انجاز الاستحقاقات الدستورية بسواعد محلية دون انتظار الخارج".

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كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء تكريميّ في جمعية "حدائق راشيا"، حيث رأى أن الخارج لا يبدو مشغولاً بلبنان كما يظنّ البعض، وأضاف: "هذا الأمر يفترض اختصار الوقت والاتفاق على رئيس وفاقي يملك القدرة على ادارة التناقضات اللبنانية ورسم درب الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي".





