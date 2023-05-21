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لبنان

أبو فاعور: لإنجاز الإستحقاقات الدستورية بسواعد محليّة دون إنتظار الخارج

Lebanon 24
21-05-2023 | 12:13
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أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "الحفاظ على التضحيات التي قدمت تاريخياً يقتضي حث الخطى لأجل انجاز الاستحقاقات الدستورية بسواعد محلية دون انتظار الخارج".
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كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء تكريميّ في جمعية "حدائق راشيا"، حيث رأى أن الخارج لا يبدو مشغولاً بلبنان كما يظنّ البعض، وأضاف: "هذا الأمر يفترض اختصار الوقت والاتفاق على رئيس وفاقي يملك القدرة على ادارة التناقضات اللبنانية ورسم درب الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي".
 

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