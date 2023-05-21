غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كيرمس حزب الله بالذخيرة الحية يدق إسفيناً جديداً في الجسم اللبناني في ظل عجز المنظومة الحاكمة وتواطئها. من ألعاب الكيرمس في مليتا، صواريخ وقناصة ومدفعية ومسيرات ومناورات، والأدهى انهم يدعون حماية لبنان وسيادته فيما يربطون لبنان بمحور ينطلق من ايران ولا ينتهي في غزة على وقع اللطمية الحسينية. ما موقع الدولة من هذا التفلت الاستكباري؟ ما موقع الشركاء في الوطن من هذا التصرف الاستعلائي؟ لبنان وطننا ولن نسمح لأحد باختطافه لا بقوة السلاح ولا التبعية للمحاور ولا الحجج الواهية".

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