Advertisement

لبنان

مفاجأة عن "سلاح نوعي" عرضه "حزب الله" اليوم.. ما كُشف عنه مثير!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-05-2023 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1069360-638202940041014148.jpg
Doc-P-1069360-638202940041014148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتجهت الأنظار إلى سلاحٍ جديد ظهر خلال المناورة العسكرية التي أقامها "حزب الله" في الجنوب، اليوم الأحد، إذ بدا أحد عناصره يحمل بندقية ضخمة غير معروفة المهام بشكل تفصيلي.
 
Advertisement
وبعد سلسلة من البحث، وإثر مقارنة مع أسلحة مشابهة له، تبيّن أن هذا السلاح مماثل لأسلحة معنية بالسيطرة على الطائرات من دون طيار وبالتالي إنزالها من خلال التشويش عليها عبر "الترددات الراديوية".
 
كذلك، تبيّن أن هناك أسلحة أخرى تستخدم لتطويق عمل الطائرات المسيرة وذلك من خلال إطلاق قذيفة شبكية بإتجاهها. وعملياً، فإنه من بين أحد أبرز الأسلحة المستخدمة للسيطرة على طائرات "الدرون" هو سلاح "DroneGun Tactical" وهو يُستخدم لحماية الشخصيات المهمة. 
 
ومن الممكن أن يكون عرضُ هذا البندقية المثيرة بمثابة رسالةٍ إلى "إسرائيل" مفادها أنَّ الحزب لديه هذا السلاح وقد استخدمهُ سابقاً بشكل أكيد، وبالتالي هناك إمكانية لإمتلاكه بندقية أحدث منها. 
 
وقالت مصادر مقرّبة من الحزب لـ"لبنان24" إنّ "حزب الله لا يعرض أسلحة لم يجرِ استخدامها سابقاً"، موضحةً أنه "من الثابت أن يكون الحزب طوّر منظومته، وبالتالي الأسلحة التي عُرضت باتت مستخدمة وليست بجديدة".
 
إلى جانب ذلك، فقد تتمثل الرسالة الأقوى خلال المناورة بخطوة لتفجير سياج وعرض أسلحة نوعية وإستراتيجية، والأمرُ هنا موجه تماماً للإسرائيليين للقول لهم إنَّ "هناك أسلحة نوعية لدى الحزب، وبإمكاننا العبور إلى الداخل الفلسطيني المحتل". أما الأمر الأهم فهو أن ما خفي من أسلحة لم تُعرض سيجعل الإسرائيليين يطرحون سلسلة من الأسئلة عن نوعيتها وحداثتها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-05-21
17:07 | 2023-05-21
17:04 | 2023-05-21
17:00 | 2023-05-21
16:56 | 2023-05-21
16:36 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website