أحد نوابه يكشف.. هذا ما يريده "الوطني الحر" رئاسياً!

أعلنَ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون إنه "لا اتفاق مع المعارضة على مُرشّح لرئاسة الجمهورية بوجه الثنائي الشيعي إلا إذا كان من داخل تكتلنا، لأنه لا يُعتبر حينها إستهدافاً للثنائي"، معتبراً أنّ "الإتفاق على مرشح مستقل يحتاج إلى توافق مع حزب الله وحركة أمل".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال عون: "مُخطئ من يطمح الى استخدام التيار الوطني الحر لضرب خصمه، وهدفنا أن نكون جسر تواصل بين الفريقين وعدم ترشيح التكتل أي اسم هو من باب التسهيل".

وأضاف: "موقفنا المبدئي هو لحضور كل الجلسات الانتخابية وعدم التعطيل الذي يجب أن يكون له هدف واضح على غرار تجربة ما بين 2014 و 2016 حيث كان لدينا مرشح".

وفي تصريحٍ آخر عبر قناة "الجديد"، كشف عون أن المفاوضات والإتصالات مع "القوات اللبنانية" لم تصل إلى أيّ مكان، وقال: "فريق المعارضة كان يرى أنَّ التيار سيذهب معه إلى إصطفافٍ ضد الفريق الآخر، لكننا في الحقيقة كُنا نسعى للإتفاق على إسم معين والذهاب به إلى الطرف للآخر والبحث بشأنه".

وأكّد عون أن "أيّ إسمٍ توافقي يجب أن يتضمّن موافقة كل الأفرقاء وليس فريقاً واحداً"، مشيراً إلى أن "التيار لا يعمل على إستهداف الآخر"، وقال: "نريدُ الإتفاق على مرشحٍ يُريح الجميع، وهذا الأساس نُقارب كل الملف الرئاسي".







